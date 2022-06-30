Глеб Никитин: "Текущая ситуация с ковидом позволяет вернуть работу медучреждений в привычное русло"

Свыше 260 тысяч жителей Нижегородской области с диагнозами "ковид" и "пневмония" были обеспечены необходимыми лекарствами, начиная с 2020 года. Снабжение пациентов лекарственными препаратами – одно из приоритетных направлений работы региональной системы здравоохранения. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на прошедшем сегодня, 30 июня, заседании Законодательного собрания.

– В целом же для борьбы с иными острыми и хроническими заболеваниями в 2021 году было обеспечено лекарствами свыше 150 тысяч человек на сумму почти 4 миллиарда рублей, – добавил глава региона.

Он отметил, что указанные меры позволили сократить долю пациентов с ковидом и пневмонией, умерших на амбулаторном этапе лечения.

– Падение числа смертельных случаев относительно прошлого года наблюдается, в среднем, по всей стране, и у нас одна из лучших ситуаций – мы уже на 80 месте, – сказал Глеб Никитин.

По его словам, показатель общей смертности в регионе заметно сокращается и последние три месяца держится ниже отметки 2019 года. Помимо этого, с июля-2021 переболевшие ковидом нижегородцы могут пройти углублённую диспансеризацию.

Губернатор также обратил внимание на статистику заболеваемости коронавирусом: весь последний месяц в Нижегородской области фиксируется порядка 100 случаев заболевания в сутки, тогда как в феврале этого года, на пике пятой волны, в сутки заболевало до 5 700 человек.

– Текущая ситуация позволяет вернуть работу медицинских учреждений в привычное русло, и максимальные ресурсы направить на развитие всей системы, – резюмировал Глеб Никитин.