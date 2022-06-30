Игорь Маковский: группировка быстрого развертывания показала высокую готовность к решению профильных задач.

В Курске завершился 1-й этап учений по отработке сбора сил и средств группировки быстрого развертывания (ГБР), проводимых по поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Всего были мобилизованы 194 человека и порядка 100 единиц техники из 11 регионов страны.

«Энергетический спецназ» способен в сжатые сроки выдвинуться в любую указанную точку для решения профильных задач, в частности проведения аварийно-восстановительных работ, находясь в полностью автономном режиме. Для этого ГБР укомплектована всем необходимым. Руководство группировки осуществляется из штабной машины на базе КамАЗ, которая оснащена спутниковой системой и другим оборудованием с возможностью управления в любой точке в отсутствие сотовых сетей и коммуникаций.

«Энергетики всегда готовы к реагированию на любые, даже самые непредсказуемые ситуации. Для этого мы обладаем необходимыми ресурсами, компетенциями и технологиям, усилив свои позиции, создав совершенно новое подразделение – Группировку быстрого развертывания. Прошедшая тренировка подтвердила, что ГБР полностью укладывается в жесткие сроки мобилизации, а также способна обеспечить автономное функционирование и выполнение профильных задач», – отметил Игорь Маковский.