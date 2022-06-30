82 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По последним данным на 30 июня, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 82 жителя. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 423 744. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 59 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от болезни полностью излечились 411 252 жителя региона.

Общее число жертв вируса в регионе составляет 11 570 человек. За последние сутки 2 человека скончались от коронавируса.

Известно, что госпитализированы 24 человека.

Напомним, уже свыше 1,9 миллиона человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Коллективный иммунитет в регионе, по данным портала стопкоронавирус.рф, на данный момент составляет 18%.