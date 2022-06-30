Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2022 8:21

Участок улицы Алёши Пешкова перекроют в Нижнем Новгороде до 21 августа

На нём пройдут ремонтно-восстановительные работы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта приостановят на участке улицы Алёши Пешкова в Нижнем Новгороде с 1 июля по 21 августа 2022 года в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, проезд будет перекрыт на участке улицы Алёши Пешкова между домами № 4 и № 7 с 08:00 1 июля до 23:59 20 августа.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – добавили в департаменте. – Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, мы рассказывали, как изменятся маршруты общественного транспорта летом-2022 во время строительства метро.