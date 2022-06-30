С 1 июля 2022 года тарифы на электроэнергию изменятся

В соответствии с решением Региональной службы по тарифам (РСТ) Нижегородской области № 55/1 от 14.12.2021 г. с 1 июля 2022 года установлены новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий.

Так, одноставочный тариф для городских жителей, а также квартир и частных жилых домов, которые оборудованы газовыми плитами, в пределах социальной нормы возрастет с 3,98 руб. до 4,12 руб. за кВт*ч, сверх социальной нормы — с 6,97 руб. до 7,23 руб. за кВт*ч.

По другим тарифам будет оплачиваться электроэнергия нижегородцами, проживающими в сельской местности либо в жилых помещениях, оборудованных электроплитами/электроотопительными установками. Для данных категорий населения РСТ Нижегородской области установила понижающие коэффициенты, применяемые к тарифам.

Одноставочный тариф для жителей, проживающих в сельских населённых пунктах, а также для городских жителей, чьи квартиры и частные дома обо-рудованы стационарными электроплитами/электроотопительными установка-ми, в пределах социальной нормы возрастет с 2,88 руб. до 2,98 руб. за кВт*ч, сверх социальной нормы — с 5,03 руб. до 5,23 руб. за кВт*ч.

Стоимость электроэнергии, которая рассчитывается по тарифам, дифференцированным по двум или трем зонам суток (если установлены двух- и трехтарифные счетчики), соответственно, также изменится с 1 июля 2022 года.

Подробная информация о тарифах на электроэнергию для различных категорий населения Нижегородской области размещена на официальном сайте «ТНС энерго НН» nn.tns-e.ru в разделе «Тарифы и нормативы».