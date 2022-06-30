Светлана Безродная провела мастер-класс для юных музыкантов Дзержинска

29 июня в Дзержинске состоялся эксклюзивный мастер-класс Народной артистки России, художественного руководителя Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» Светланы Безродной. Его участниками стали воспитанницы трех музыкальных школ Дзержинска – Анна Пятышина, Ирина Холодилова и Елена Щетинкина – и их педагоги.

«Знакомство со Светланой Безродной и ее детищем, «Вивальди-оркестром», – это настоящая удача для Дзержинска и особенно для обучающихся наших музыкальных школ и школ искусств. Это возможность не только вживую насладиться их выступлением, но и лично пообщаться, задать свои вопросы, получить советы и вдохновиться на дальнейшие творческие свершения. Благодарю коллектив за выступления и за мастер-класс для наших ребят. Уверен, они запомнят этот день на всю жизнь! К тому же сотрудничество Дзержинска и «Вивальди-оркестра» не заканчивается: наоборот, впереди у нас большие планы, так что Светлану Борисовну дзержинцы еще не раз увидят!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Во время мастер-класса ребята сыграли по одному произведению и получили от Светланы Борисовны ценные советы и рекомендации.

«Помочь юным дарованиям найти свою дорогу в искусстве, в профессии, – это мой путь. У меня огромный стаж, и все наработанное еще в годы преподавания в Центральной музыкальной школе и во время мастер-классов во Франции, Норвегии, тогда еще единой Югославии, Южной Корее я применяю во время репетиций с артистками моего «Вивальди-оркестра». Я получила огромное удовольствие, поработав с Аней, Ирой и Леной. Все девочки очень способные, открытые, внимательно слушают и понимают, что у них получается хорошо, а над чем еще нужно потрудиться, – поделилась Светлана Безродная. – Для меня важно, чтобы они навсегда запомнили: скрипка – это непростой инструмент, к ней нужно найти подход, понять ее. И, выходя на сцену, нужно не предаваться стихии волнения, хотя порой это и нелегко, а полностью погрузиться в то, что предстоит играть. Попытаться еще за кулисами прожить произведение, проникнуться его философией, а тем самым – внутренним миром его создателя. Плюс для каждого исполнителя, конечно же, надобно и мастерство, которое нужно постоянно совершенствовать».

Вместе со Светланой Безродной юные музыканты поработали над подачей музыкального произведения, над аппликатурой, над постановкой руки и особое внимание обратили на работу со смычком. «Руке со смычком должно быть комфортно, с ним нужно обращаться нежно и мягко, так, будто вы держите в руках маленького птенца. Только тогда удастся из инструмента извлекать звук, который польется легко и плавно. Вы это почувствуете, и это почувствует публика», – поделилась Светлана Безродная.

«Мне важно было встретиться со Светланой Борисовной, она такой профессионал в своем деле! И очень хочется научиться владеть скрипкой так же виртуозно, как это умеет она. Получила ценные для себя советы, отметила моменты, которые нужно будет поправить и усовершенствовать. Впереди лето, буду заниматься дома. И очень надеюсь еще раз увидеться со Светланой Безродной и показать ей результат. Спасибо за встречу!» – сказала учащаяся Центральной детской музыкальной школы им. А.Н. Скрябина Елена Щетинкина.

Напомним, сегодня Светлана Безродная вместе с «Вивальди-оркестром» вновь выступит на сцене Дворца культуры химиков, в этот раз вместе с Патриаршим Праздничным хором Данилова монастыря. Коллективы представят программу «О доблести, о славе, о любви», посвященную всем героям России и состоящую из русских маршей, вальсов и песен.