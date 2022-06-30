200 автобусов Нижнего Новгорода оборудованы кондиционерами

Ровно 200 автобусов "Нижегородпассажиравтотранса" оборудованы кондиционерами на данный момент, а оставшиеся 576 оборудовать ими не предоставляется возможным. Об этом сообщили представители ГП НО "НПАТ" в социальных сетях.

Кроме того, согласно опубликованным данным, техническое задание новых автобусов, которые в скором времени должны поступить в Нижний Новгород, находится на согласовании и утверждении. Но инициированная "Нижегородпассажиравтотрансом" комплектация включает в себя кондиционеры.

Также представители предприятия добавили, что у нижегородских водителей нет установки экономить на топливе, выключая кондиционер. Расход топлива "метан" предусмотрен для работы кондиционера в летнее время.

– Водитель сам заинтересован в работе кондиционера, поскольку температура в кабине зачастую выше температуры в салоне из-за прямого попадания солнечных лучей, – пояснили в ГП НО "НПАТ".

В частности, представители предприятия подчеркнули, что печка в автобусах отключается в жаркий период автоматически. Если это не так – это неисправность и устраняется по гарантии. О работе печки в летний период следует сообщать водителю.