Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 30 июня

Электроснабжение и горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 30 июня. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Ленинский район:

С 08:00 до 17:00 света не будет в доме №8 по проспекту Ленина.

Канавинский район:

С 09:00 до 14:00 без горячей воды останутся жильцы дома №14 по улице Карла Маркса.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.