Нижегородские предприниматели смогут получить дополнительные средства для продвижения в соцсети

Нижегородские предприниматели могут получить бонусы в виде дополнительного бюджета на продвижение своих товаров и услуг в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Сейчас малый бизнес активно использует платформу «ВКонтакте» для продажи своих товаров и услуг. Благодаря новой программе, которую запустили Минэкономразвития РФ и VK, предприниматели смогут удвоить рекламный бюджет для таргетированной рекламы. Чтобы воспользоваться этим видом поддержки, необходимо обратиться в центр «Мой бизнес», - уточнил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Он отметил, что рекламное продвижение в соцсетях является одним из инструментов, реализуемых Правительством РФ для поддержки бизнеса в условиях действующих санкционных ограничений.

Программа действует до 31 августа 2022 года, но может быть завершена организаторами досрочно.

Напомним, что на поддержку малого и среднего предпринимательства Нижегородской области выделят 1 млрд рублей.

Так, соответствующие изменения в бюджет одобрили депутаты Законодательного собрания региона на заседании в четверг, 28 апреля.

- В сложившейся экономической ситуации, в условиях внешнего давления, очень важно поддерживать бизнес. Со своей стороны считаем целесообразным дополнительно снизить нагрузку на предпринимателей за счет региона, поэтому будем субсидировать еще 5 процентных пунктов от ставки, - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.