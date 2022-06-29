30 тысяч кв метров дорог отремонтируют горячим асфальтом в Советском районе за лето 2022

30 тысяч кв метров дорог отремонтируют горячим асфальтом в Советском районе за лето в 2022 году. Об этом сообщает районная администрация.

По словам главы Советского района Сергея Колотова, работы горячим асфальтом уже выполнены улицах Н. Сусловой, Ванеева, Козицкого и так далее.

- На данный момент общий объём выполненных работ составляет 40%. Кроме проезжей части подрядчик приводит в порядок тротуары и остановочные павильоны, как, например, на улице Ванеева. Данные виды работ находятся на особом контроле - от подготовки необходимых материалов до укладки верхнего слоя покрытия асфальта, - уточнил глава района.

Напомним, что движение по временному переезду на улице Новосоветской в Нижнем Новгороде закроют с 1 июля.

Так, данный переезд эксплуатировался временно во время реконструкции автомобильных дорог по улицам Циолковского, Кузьмина, Светлоярской и строительства крупной транспортной развязки в Сормовском районе Нижнего Новгорода.