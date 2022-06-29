Полномочия депутата прекратили в Нижегородской области по требованию прокуратуры

Полномочия депутата органа местного самоуправления прекратили в Нижегородской области по требованию прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Так, прокуратура Лукояновского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой было установлено, что депутат поселкового совета рабочего поселка им. Степана Разина не предоставил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и свою супругу за 2021 год.

- По данному факту прокуратура района внесла представление главе местного самоуправления рабочего поселка им. Степана Разина Лукояновского района Нижегородской области. После вмешательства надзорного ведомства поселковым Советом принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что в 2018 году депутат Лукояновского района лишился полномочий по требованию прокуратуры.

По информации, у одного из местных депутатов есть в собственности земельный участок площадью 1972 квадратных метров. Несмотря на это, он предоставил ложные сведения о своих доходах, не указав там эту территорию.