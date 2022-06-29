Почти 30 детских садов отремонтируют летом 2022 года в Автозаводском районе. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Так, на эти цели выделили более 7,3 млн рублей из городского бюджета.

Как сообщили в районном управлении дошкольного образования, работы на системах водоснабжения и водоотведения состоятся в 11 детских садах: № 90, 48, 57, 107, 112, 114, 122, 149; 81, 110, 108. Ремонт кровли проведут в дошкольных образовательных организациях № 101, 138, 149, 174. В детском саду № 43 отремонтируют котельную. В дошкольных образовательных организациях № 37, 71 будут идти работы на пищеблоках.

- Все работы планируется завершить до приемки дошкольных образовательных организаций к новому учебному году, - уточнили в районном управлении дошкольного образования.

Ранее сообщалось, что загородные лагеря Нижнего Новгорода летом 2022 года намерены принять 3 650 детей. Свои двери для юных нижегородцев откроют сразу 10 муниципальных баз отдыха.

- Все муниципальные лагеря расположены в экологически чистых районах Нижегородской области. Там имеется вся необходимая инфраструктура, здания, сооружения, оборудование, - рассказали в ведомстве. - Начата подготовка материально-технической базы лагерей к летней оздоровительной кампании.