ЛУКОЙЛ поддерживает спорт

Антон Гребень поздравил Сергея Колденкова с очередной победой и вручил ему памятные сувениры от Компании

29 июня 2022 г. заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень поздравил воспитанника кстовской детской школы бокса ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Сергея Колденкова с очередной победой и вручил ему памятные сувениры от Компании «ЛУКОЙЛ».

Несмотря на свой юный возраст, Сергей – именитый спортсмен, пятикратный победитель первенства России по боксу, трехкратный победитель первенства Европы, победитель всероссийского турнира «Лучшие из лучших» и первенства ЦС ФСО профсоюзов «Россия» по боксу.

На недавнем первенстве России по боксу среди юниоров, которое проходило в мае в городе Суздаль, завоевал золотую медаль. В весовой категории Сергея Колденкова было 27 человек. Наш земляк провел четыре боя и в финале одержал досрочную победу в первом раунде. Кроме того, он был признан лучшим бойцом соревнований.

«Компания «ЛУКОЙЛ» всегда помогает спорту. Мы понимаем, насколько важна такая поддержка для спортсменов, которые приносят мировую славу нашему городу и всему региону. Еще раз поздравляю Сергея и его тренера Игоря Ивановича Андреева! Удачи нашему спортсмену на всех предстоящих стартах. Уверен, что мы еще не раз будем аплодировать победам Сергея Колденкова», – отметил Антон Гребень.