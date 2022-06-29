Движение по временному переезду на улице Новосоветской в Нижнем Новгороде закроют с 1 июля Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Движение по временному переезду на улице Новосоветской в Нижнем Новгороде закроют с 1 июля. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Так, данный переезд эксплуатировался временно во время реконструкции автомобильных дорог по улицам Циолковского, Кузьмина, Светлоярской и строительства крупной транспортной развязки в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

- В настоящее время движение организовано по ул. Светлоярской, ул. Циолковского, ул. Культуры, ул. Федосеенко, ул. Станиславского, в том числе по вновь построенному путепроводу и съездам с него согласно схеме организации дорожного движения, - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 3 июня 2022 года в Нижнем Новгороде открыли движение на транспортной развязке на улице Циолковского.

- Это один из крупнейших транспортных проектов, реализация которого стала возможной в рамках 800-летия Нижнего Новгорода, - отметил на церемонии открытия губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Транспортная развязка решит проблему ежедневных пробок на железнодорожном переезде, который фактически отделял от остальных районов города почти 50 тысяч сормовичей.

Напомним, о строительстве этой развязки заговорили еще несколько лет назад. Жители Сормова часами простаивали в многокилометровых пробках в районе железнодорожного переезда. Однако в сентябре 2020 года дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки – под развязку был выделен участок, а затем началось и само строительство. Известно, что общая протяженность развязки составляет чуть более 1,5 километров. Она включает четырехполосный путепровод протяженностью более 600 метров.