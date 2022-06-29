Первая скоростная «Ласточка» из Нижнего Новгорода в Киров отправится 1 июля

Скоростной поезд «Ласточка» свяжет Нижний Новгород и Киров. Об этом сообщил Врио губернатора Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале.

По его словам, данное сообщение откроют уже с 1 июля.

- Знаю, как долго многие из вас этого ждали. Событие несколько раз откладывалось, но нам удалось договориться. Из Нижнего к нам будет ездить поезд №720. Стартует со станции «Нижний Новгород – Московский» в 17:52. Прибывает на станцию «Киров» в 22:51. Из Кирова поедет поезд №719. С нашей станции – в 06:21. Прибывает в Нижний Новгород в 11:20, - уточнил Александр Соколов.

Как сообщил Врио губернатора Кировской области, поезд будет делать две остановки - на станциях «Шахунья» и «Котельнич-1». Продажа билетов откроется в ближайшее время.

- Коллега Глеб Никитин, ждём жителей Нижнего Новгорода в гости!, - подытожил врио губернатора Кировской области.