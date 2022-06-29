Благоустройство сквера на улице Березовской вышло на финишную прямую

Благоустройство сквера на улице Березовская, 104а вышло на финишную прямую. Об этом сообщил глава Московского района Владимир Кропотин.

- Думаю, подрядчик сдаст общественное пространство ранее намеченного срока. Это первое пространство из четырех, которые мы благоустраиваем этим летом в Московском районе, - уточнил глава района.

По его словам, в сквере полностью уложили брусчатку, обустроили газоны и высадили все деревья. В сквере установили урны и скамейки, а также перголу с качелями.

Напомним, что новая прогулочная зона может появиться на набережной реки Ока в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Планируется, что от лодочной станции до подъема к Парковому поселку благоустроят территорию так, что жители города смогут там не только прогуляться, но и отдохнуть. Специалисты районной администрации отметили востребованность территории.

Также стало известно, какие общественные пространства благоустроят в Нижнем Новгороде в 2023 году.

- По итогам голосования были отобраны 28 общественных пространств, которые предстоит благоустроить в 2023 году, - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – В каждом районе, кроме Советского, были отобраны по четыре пространства. А в Советском районе упор будет сделан на обустройство придомовых территорий.