Более 4,5 тысяч куб. метров мусора с несанкционированных свалок ликвидируют в Автозаводском районе

4,5 тысяч куб. метров мусора с несанкционированных свалок ликвидируют в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Как сообщил и.о. главы районной администрации Сергей Лукоянов, на эти цели из городского бюджета выделили 2,6 млн рублей.

- С каждым годом количество несанкционированных свалок в районе уменьшается. Так, в 2021 году было ликвидировано почти 9 тыс. куб. метров несанкционированного мусора. После ликвидации свалки подъездные пути перекрывают для проезда автотранспорта, - уточнил Сергей Лукоянов.

Стоит отметить, что только за 2021 год составили 67 протоколов об административных правонарушениях. С начала 2022 года составили 21 протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что около 29 млн рублей заплатит нижегородская компания за незаконную свалку в Сормове.

Так, Арбитражный суд Нижегородской области вынес решение о взыскании с ООО «Седьмой двор» более 28.7 миллионов рублей за ущерб почвам. Данная нижегородская компания специализируется на поставках нерудных и строительных материалов.

Крупную несанкционированную свалку выявили инспекторы в районе домов 17-19 по улице Коновалова. Ее общая площадь составила 4750 кв метров, а относящихся к IV и V классам опасности объем отходов - 4781 кубический метр.