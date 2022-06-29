Выставка современного искусства «Вертикаль» откроется в Нижнем Новгороде 3 июля

Выставка современного искусства «Вертикаль» откроется в музейно-выставочном центре «Микула» Нижнего Новгорода 3 июля в 18:00. Об этом сообщает департамент культуры администрации Нижнего Новгорода.

- Главная тема выставки в этом году - «Автопортрет», собственные изображения художников будут представлены и в фотографии, и в керамике, и в живописи – от классики до абстракции. Есть в экспозиции и работы на свободную тему. В этом году в выставке принимают участие более 50 художников из Нижнего Новгорода, Балахны, Дзержинска, Бора, Кстова, Вязников и других городов, - уточнила директор департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Светлана Гуляева.

Идейным вдохновителем проекта «Вертикаль» является член Союза художников России Никита Арт.

Посетить выставку нижегородцы и гости города смогут до 14 августа по будням с 10:00 до 18:00 (во вторник - до 20:00), а в выходные дни - с 10:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что знаменитые пакгаузы на Стрелке открылись после реконструкции в 2022 году.

Концертный зал, открывшийся в одном из пакгаузов, является поистине уникальным проектом для России. Его главным отличием стала стеклянная панорамная стена с видом на Стрелку и историческую часть города. В случае необходимости выдвижные шторы-перегородки смогут закрыть это панорамное окно.

Во втором пакгаузе расположен выставочный зал, оснащенный по последнему слову техники. Он соответствует высочайшим стандартам, предъявляемых к выставочным пространствам.