Глава Заволжья пригрозила служащим увольнениями за отказ выходить на субботники

Сотрудники администрации и муниципальных предприятий Заволжья обязаны участвовать в уборке города. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на заявление главы МСУ Елены Носковой на еженедельной городской оперативке во вторник, 28 июня.

- Мне пришла информация, что в администрации есть люди, которые недовольны и не хотят выходить на субботник. Заявления об уходе пусть пишут! Это их работа – если мы не справляемся своими силами. Субботники будут, и учреждениям тоже надо выходить. Ничего страшного, если администрация на два часа выйдет на субботник. Что делать, если у нас нет денег в бюджете? Значит, будем справляться своими силами,– сообщила Елена Носкова.

Кроме того, она поручила директору МУП «Тепловодоканал» Валерию Фомину в течение недели расчистить территорию сетей предприятия вдоль проспекта Дзержинского от «зарослей гадского американского клена». Однако, по его словам, из-за недостаточного количества людей на территории за неделю не справиться.

- Массовые увольнения, с 1 июля у меня работать некому. Механизаторов ни одного не будет. Люди уходят из-за перерасчета пенсии, - заявил руководитель коммунального предприятия Заволжья.