Строительство ИТ-кампуса в Нижнем Новгороде начнется не раньше третьего квартала 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- ООО «Развитие инновационных проектов» подали концессионную заявку для создания межвузовского ИТ-кампуса, - говорится в сообщении. – На данный момент в процессе согласования находятся условия концессионного соглашения, структура финансирования проекта и финансовый партнер.

Тем временем уже начались предпроектные работы. В частности, были проведены геодезические работы, начались археологические исследования. Одновременно с этим идет разработка мастер-плана территории и проработка архитектурной концепции.

На данный момент стоимость строительства ИТ-кампуса оценивается в 36 миллиардов рублей. Финансироваться он будет из двух источников – средств концессионера и капитального гранта. В него войдут средства федерального и регионального бюджета.