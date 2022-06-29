Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» выступает в Дзержинске

28 июня в Дзержинске выступил Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» под руководством Народной артистки России Светланы Безродной. Концерт состоялся в рамках фестивального марафона «Достояние», проходящего в Дзержинске в рамках Года культурного наследия народов России, а также акции Министерства культуры РФ «Открытый занавес».

Дзержинцам коллектив представил программу «На бис!», премьера которой в мае состоялась в Москве на главной филармонической площадке России – в Концертном зале им. П.И. Чайковского.

«Во время первого визита «Вивальди-оркестра» во главе со Светланой Борисовной Безродной мы договорились о сотрудничестве и о том, что обязательно организуем в Дзержинске еще не один концерт коллектива. И если прошлое выступление было подарком Дзержинску накануне Дня города и приглашали на него мы в основном наших юных музыкантов, то вчерашний концерт был адресован в первую очередь нашим военнослужащим и их семьям – женам и родителям. Это наша благодарность за их мужество, бесстрашие и отвагу, за то терпение и достоинство, с которым каждого нашего солдата ждут дома», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В первом отделении в исполнении оркестра прозвучали известные композиции академической классики: «Трепак» из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», «Детская симфония» Л. Моцарта, «Венгерский танец» № 5 И. Брамса, фрагменты из «Кармен-сюиты» Ж. Бизе – Р. Щедрина и многое другое. Кроме того, прозвучали джазовые обработки произведений композиторов-классиков ХIХ века, сделанные великими джазменами ХХ века. Второе отделение было наполнено шлягерами из репертуаров знаменитых танцевальных и джазовых оркестров России и мира середины прошлого века.

«В Дзержинске я уже далеко не первый раз и очень полюбила этот город и его жителей. Здесь какая-то особая атмосфера, здесь с уважением относятся к истории, заботятся о настоящем и строят крепкое будущее. Прежде всего сегодня я обращаюсь к семьям всех военнослужащих Дзержинска, к семьям 69-й бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа. Несмотря ни на что, вы сохраняете силу духа и с достоинством проживаете это непростое для всех нас время, – сказала Светлана Безродная перед началом концерта. – Я не согласна с выражением о том, что «когда говорят пушки, музы молчат». Нет, музыка всегда воевала, и в тяжелые времена она звучит еще громче! Музыка, вне зависимости от национальной принадлежности, – часть мировой культуры».

Напомним, завтра, 30 июня, во Дворце культуры химиков состоится второй концерт Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра». Совместно с Патриаршим Праздничным хором Данилова монастыря коллектив представит программу «О доблести, о славе, о любви», посвященную всем героям России. В ней прозвучат старинные русские марши, вальсы и песни.

Запись прямой трансляции вчерашнего выступления доступна в группе администрации города Дзержинска ВКонтакте.