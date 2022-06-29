Нижегородская область и Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Соответствующее решение было принято в ходе визита в республику губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В первую очередь, наши регионы планируют сотрудничать при развитии усадьбы Шереметевых. В последнее время популярность замка Шереметева очень увеличилась, а интерес к нему туристов из Нижегородской области очень возрос, благодаря новому речному маршруту «Валдай» из Нижнего Новгорода в Юрино.

- Наши регионы связывает не только Волга, но и судьба древнего рода Шереметевых. В нижегородских музеях хранится около 1200 предметов из уникальной семейной коллекции, - уточнил Глеб Никитин.

Соглашение позволит не только увеличить турпоток, но и проработать возможность создания музея и выставки в замке коллекции семьи Шереметевых, которая в настоящее время хранится в музеях Нижегородской области и Марий Эл.

Ранее сообщалось, что за первый месяц навигации 2022 года суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» выполнили в Нижегородской области 160 рейсов, пассажирами которых стало около 5500 тысяч человек.

Напомним, что официальное открытие навигации судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» состоялось в Нижнем Новгороде 20 мая 2022 года – первые рейсы были выполнены до Чкаловска и Городца.