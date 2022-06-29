Ещё у 48 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 29 июня 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 423 662 человека. За последние сутки было выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 22 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 411 193 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 11 568, а за последние сутки один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает пятое место. Выше находятся Москва (375 человек), Санкт-Петербург (241 человек), Московская область (160 человек) и Свердловская область (103 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.