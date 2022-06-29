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Спорт29 июня 2022 9:46

Нижегородцам рассказали, как оформить Fan ID для посещения матчей РПЛ

Подать заявку на паспорт болельщика можно с 4 июля
Мария СОРОКИНА

ФК «Пари Нижний Новгород» в сезоне 2022-2023 вновь будет выступать в Российской Премьер-лиги. Как сообщает региональное правительство, для посещения домашних матчей команды, нижегородцам необходимо оформить электронный Fan ID – паспорт болельщика по типу тех, что использовались на ЧМ в 2018 году.

Оформить паспорт болельщика можно с 4 июля. Для этого нужно заполнить анкету на госуслугах, а затем подтвердить личность в ближайшем МФЦ. Подробнее о том, как пройти эту процедуру, читайте в нашем материале.