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Общество29 июня 2022 9:17

Маршруты десяти автобусов изменятся на время строительства метро в Нижнем Новгороде

Полностью перекрыто движение будет только на улице Горького
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

На время строительства метро в Нижнем Новгороде полностью перекрыто движение транспорта будет только на улице Горького на участке от улицы Ошарской до площади Свободы. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

- На площади Свободы круговое движение планируется исключить, однако движение сохранится по одной полосе в каждом направлении - на стороне сквера, - рассказали в региональном министерстве транспорта. - На площади Сенной для движения транспорта будет организовано по две полосы в каждом направлении.

В связи со строительством метро в Нижнем Новгороде будет изменено движение транспорта по десяти автобусным маршрутам. Среди них автобусы № 1, № 41, № 58, № 64, № 68, № 16, № 34, № 57, № 74 и маршрутки № 97. Также изменится маршрут троллейбусов № 9 и № 31.

Полную схему движения читайте здесь