Иван Носков: «Грамотное и эффективное управление муниципальными финансами важно в условиях внешнего экономического давления»

Проект «Внедрение модельного бюджетирования при планировании доходов местных бюджетов» получил положительную оценку губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и стал победителем регионального отбора проекта «Сильные идеи для нового времени».

Напомним, ранее на открытии «Клуба стратегических инициатив» экспертному сообществу под председательством заместителя губернатора Егора Полякова было представлено 20 проектов. Лучшие из них отправились на рассмотрение губернатору. А всего на этапе сбора заявок от Нижегородской области поступило более 1400 идей по направлениям предпринимательство, экология, социальная сфера, финансы и т.д. Проект «Внедрение модельного бюджетирования при планировании доходов местных бюджетов» стал лучшим в номинации «Развитие регионов».

«Проект модельного бюджетирования эффективен не только для нашего города, – отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Одно из его преимуществ – это возможность тиражировать практику на всю Нижегородскую область и другие регионы Российской Федерации. Порядка 18 муниципалитетов области уже взяли его за основу для формирования своих бюджетов. А грамотное и эффективное управление муниципальными финансами важно в условиях внешнего экономического давления».

Как отметил заместитель главы города Дзержинска Сергей Федоров, кроме универсальности, у проекта есть еще ряд существенных плюсов. В частности, он сокращает время формирования бюджета по доходам, исключает рост долговой нагрузки и т.д. «Модельный бюджет формируется на основе анализа макроэкономических показателей за десятилетие, что позволяет реализовать сценарный подход к прогнозу доходов, – отметил он. – Создается единая методология прогнозирования доходов, автоматизируется их расчет. Эффективность модельного бюджетирования, включающего также и проект «Модельный долг», проверена на практике не только в Дзержинске, где мы по итогам 2021 года сократили муниципальный долг на 120 миллионов рублей, но и в других муниципалитетах региона и страны».

Добавим, что очная часть второго форума «Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс, пройдет 19 июля в Москве в Центре международной торговли.

Эксперты отберут 100 лучших идей, направленных на формирование технологического суверенитета, повышение качества жизни, подготовку востребованных кадров и т.д.

Фото Юлии Горшковой