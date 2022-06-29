Мытный рынок в Нижнем Новгороде подешевел еще на 50 миллионов рублей

Мытный рынок в Нижнем Новгороде подешевел еще на 50 миллионов - цена упала до 535 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Российского аукционного дома.

Как говорится в объявлении, к зданию подведены все инженерные коммуникации. Кроме того, есть действующий рабочий проект разрешение на строительство (до сентября 2023 года) многофункционального здания с 2-х уровневой подземной автостоянкой и выставочными площадями.

Ранее сообщалось, начальная цена выставленного на продажу Мытного рынка в Нижнем Новгороде упала на 65 миллионов рублей в мае этого года. На тот момент она составляла 585 миллионов рублей.

- На продажу выставлен земельный участок площадью 5,4 тысячи квадратных метров, - говорится в документах. – На земельном участке располагается недвижимость, среди которой основное здание рынка, торговые павильоны площадью 1,9 тысяч квадратных метров. В том числе там есть подземный этаж. Имеющаяся парковка рассчитана на 170 мест. Существующее здание отремонтировано и может быть использовано под рынок.

Напомним, торговые ряды были выставлены на аукцион в конце декабря 2021 года.