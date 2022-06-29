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Общество29 июня 2022 8:38

Девятиэтажку с подземным паркингом построят в Сормовском районе Нижнего Новгорода

Специалистам не понравилась аранжировка фасадов здания
Екатерина КУРГУЗОВА

Проект жилого комплекса в Сормовском районе в Нижнем Новгороде рассмотрели на Архитектурном совете при региональном Минграде в ходе заседания в пятницу, 17 июня. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Девятиэтажка с подземным паркингом появится на улице Дмитрия Павлова, д.13. Инвестором выступит ООО «СК Центр», а сам проект разработала компания «Интраград».

Стоит отметить, что специалистам не понравилась аранжировка фасадов здания. Поэтому проект отправили на доработку.

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