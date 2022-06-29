Цифровой полис ОМС запустят в Нижегородской области в 2022 году

Цифровой полис обязательного медицинского страхования планируется запустить в Нижегородской области в 2022 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Нижегородская область системно готова к реализации этой задачи, - уверен Давид Мелик-Гусейнов. - Все медицинские организации подключены к единой информационной системе. В систему загружены данные обо всех застрахованных жителях области. Сейчас технически прорабатывается вопрос обмена данными между регионами.

По словам министра, благодаря переходу на цифровой полис пациентам будет легче получать или обменивать полис. Также упростится и сама процедура его использования – больше предъявлять полис в больнице уже не придется. Станет легче и самим медикам – для них упростится процесс заполнения направлений для пациентов.