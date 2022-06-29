Победителей Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» поздравил ректор Мининского

Награждение победителей пятого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» прошло 27 июня в Центре культур НИУ ВШЭ в Москве. На торжественную церемонию со всей страны съехались 110 медалистов - 35 представителей ведущих вузов России, представители порядка 30 компаний-партнеров олимпиады, члены Совета Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» и высокопоставленные гости.

Медалистов поздравил Сергей Кириенко - Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации и глава Совета Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал».

- Все, что происходит сегодня с Россией, в некотором смысле, вызов, - сказал он. - Но, с другой стороны, кризис и вызов — это время возможностей, и вы это доказали. Сегодня для России и для каждого из вас время возможностей. Поэтому пусть с вами останется уверенность в своих силах, понимание, что вы способны справляться с любыми вызовами, которые вам бросает жизнь. А вот расслабляться не стоит, потому что у вас все еще впереди. Для каждого из вас открыты стажировки, для каждого из вас открыты новые возможности в том числе в рамках платформы «Россия — страна возможностей». В том, как меняется сегодня мир, мы пришли к тому, что сегодня главное богатство — это люди, креативные способности, творчество, потенциал людей. Самые дальновидные, самые умные, стратегически развивающиеся компании главные усилия вкладывают в людей, которых они привлекают к себе в команду. Я хочу поздравить всех тех ребят, кто не сдался и доказал свое право быть победителем.

Виктор Сдобняков, ректор НГПУ им. К. Минина, также поздравил медалистов, он отметил высокие результаты победителей и вручил золотые медали дипломантам педагогических направлений:

- Ребята, вы — будущее России, лидеры нашей страны, вы обладаете активной жизненной позицией и желанием усовершенствовать, проектировать, внедрять, - сказал ректор Мининского. - А поддержка талантливой молодежи государством в лице Министерства науки и высшего образования — это дополнительный стимул и мотивация для того, чтобы вы могли повышать свои профессиональные компетенции, ставить перед собой глобальные цели и достигать их.

От сезона к сезону количество участников олимпиады растет, и в пятом сезоне их число превысило 16 тысяч. Дипломантами разных степеней стали 4082 участника, при этом все больше дипломантов — из региональных вузов.

Напомним, Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Мининский университет выступает организатором направления «Педагогическое образование (дошкольное)». Сотрудники вуза входят в состав экспертной комиссии данного направления.