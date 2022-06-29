Горячую воду и свет отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 29 июня

Электроснабжение и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 29 июня. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Автозаводский район:

С 09:00 до 13:00 электричество отключат в домах №8, 10 на улице Мельникова.

Ленинский район:

С 09:00 до 15:00 горячей воды не будет в доме №5 по улице Менделеева.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!