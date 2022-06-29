В «Нижновэнерго» начались учения по ликвидации потерь электроэнергии.

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» стартовали учения по отработке взаимодействия служб филиала при ликвидации сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях напряжением 0,4-10 кВ Богородского РЭС.Учения будут длиться 3 месяца, в них принимают участие сотрудники из двенадцати районов электрических сетей.

Мероприятие проводится с целью совершенствования взаимодействия и практических навыков, а также для отработки слаженности совместных действий персонала филиала, в частности, –служб эксплуатации распределительных сетей, учета и транспорта электроэнергии, правового обеспечения, безопасности. Кроме того, в рамках учений будет проводиться актуализация однолинейных и поопорных схем 0,4 кВ электроснабжения в объеме 554 ТП 6-10/0,4 кВ с протяженностью ЛЭП 0,4 кВ 2 517 км в 148 населенных пунктах, базы данных в части топологии сети, привязки точек поставки, формирования балансных групп. Также будет произведен допуск 1 339 приборов учета, установленных в рамках энергосервисного контракта в Богородском РЭС.В учениях принимают участие 44 электромонтера, 11 техников, 24 водителя и 24 единицы техники.

Мероприятие проводится с целью совершенствования взаимодействия и практических навыков.

«За время учений сотрудникам предстоит выполнить масштабную работу. Я уверен, что нам удастся достичь всех поставленных целей, обеспечить надежность функционирования электросетевого комплекса «Нижновэнерго» и улучшить качество оказания услуги для потребителей региона»,– сказал заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр и Приволжье»– «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.