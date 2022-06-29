Следователь отозвал из нижегородского суда ходатайство в отношении вице-президента ММА России Киселева

Ходатайство в отношении вице-президента Федерации ММА России, президента Федерации смешанных боевых единоборств ММА Нижегородской области Максима Киселева отозвано следователем из суда. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Там подчеркнули, что 23 июня в Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода поступило ходатайство об избрании Киселеву меры пресечения. Срок его задержания был продлен на 48 часов, а 24 июня должно было состояться судебное заседание.

- 24 июня 2022 года производство по ходатайству следователя прекращено в связи с отзывом ходатайства. После 24 июня 2022 года материал в отношении Киселева в суд не поступал, - говорится в сообщении пресс-службы.

В суде отказались от комментариев о причинах отзыва ходатайства, сославшись на но, что такой информацией они не обладают.

Напомним, ранее один из Телеграм-каналов, близкий к силовым структурам, сообщил, что в Нижегородской области выявили группировку, которая обманывала страховые компании, умышленно уничтожая застрахованное имущество ради крупных страховых выплат. В числе подозреваемых был и вице-президент ММА России. По данным канала, он обналичивал средства, полученные при одной из таких махинаций.