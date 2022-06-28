21 человек утонул в Нижегородской области с начала пляжного сезона

Установившаяся в Нижнем Новгороде жаркая погода приносит свои печальные плоды – с начала пляжного сезона в регионе утонул уже 21 человек. Такую статистику озвучили с ГУ МЧС по Нижегородской области.

- За период с 1 по 28 июня в Нижегородской области зафиксировано 24 происшествия на воде, - рассказали в ведомстве. – В результате ЧП погиб 21 человек. Еще семерых удалось спасти.

Напомним, накануне мы писали о страшной истории на Бору – там утонули двое подростков. По данным ведомства, сообщение о несчастном случае поступило в дежурную часть "112" в 16:30. Водолазная группа ПРПСО МЧС России извлекла из воды тела двух подростков – мальчиков 2006 и 2007 года рождения.