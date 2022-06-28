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Новости компаний28 июня 2022 11:21

ЛУКОЙЛ поддержал велопробег "Дорога Минина"

ЛУКОЙЛ поддержал велопробег "Дорога Минина".

ЛУКОЙЛ поддержал велопробег "Дорога Минина".

Более 300 любителей велоспорта стали участниками XV Открытого велопробега «Дорога Минина» 26 июня 2022 года. Мероприятие проводится в Нижегородской области с 2006 года. Компания "ЛУКОЙЛ" поддерживает его уже седьмой год подряд.

Велопробег приурочен к 350-летию со дня рождения императора Петра Великого и 75-летию образования Нижегородского регионального отделения Русского географического общества. В 1722 году Петр Великий, поклонившись памяти гражданина Минина, положил начало всенародному почитанию национального героя.

Маршрут велопробега-2022 пролегал через Свято-Успенский мужской монастырь Флорищева пустынь. И для участников мероприятия, и для широкой общественности это новое историческое место, связывающее личность императора Петра Великого с Нижегородской областью. Часть средств от организационного взноса участников велопробега пойдет на реставрацию и благоустройство монастыря.

«Компания «ЛУКОЙЛ» всегда поддерживает социально значимые проекты. А этот велопробег – не только дань памяти нашим знаменитым землякам, национальным героям, пропаганда спорта и здорового образа жизни, но и возможность стать участником благотворительного проекта», – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.