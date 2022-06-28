ЛУКОЙЛ поддержал велопробег "Дорога Минина".

Более 300 любителей велоспорта стали участниками XV Открытого велопробега «Дорога Минина» 26 июня 2022 года. Мероприятие проводится в Нижегородской области с 2006 года. Компания "ЛУКОЙЛ" поддерживает его уже седьмой год подряд.

Велопробег приурочен к 350-летию со дня рождения императора Петра Великого и 75-летию образования Нижегородского регионального отделения Русского географического общества. В 1722 году Петр Великий, поклонившись памяти гражданина Минина, положил начало всенародному почитанию национального героя.

Маршрут велопробега-2022 пролегал через Свято-Успенский мужской монастырь Флорищева пустынь. И для участников мероприятия, и для широкой общественности это новое историческое место, связывающее личность императора Петра Великого с Нижегородской областью. Часть средств от организационного взноса участников велопробега пойдет на реставрацию и благоустройство монастыря.

«Компания «ЛУКОЙЛ» всегда поддерживает социально значимые проекты. А этот велопробег – не только дань памяти нашим знаменитым землякам, национальным героям, пропаганда спорта и здорового образа жизни, но и возможность стать участником благотворительного проекта», – сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.