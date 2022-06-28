Водоканал начинает полную реконструкцию Нижегородской станции аэрации

Объявлен тендер на определение генподрядчика на работы по масштабной реконструкции Нижегородской станции аэрации, которую начинает проводить Нижегородский водоканал начинает. Начальная цена 11 060 426 870,87 рубля.

Ежегодно через станцию, которая отвечает за прием и биологическую очистку канализационных стоков Нижнего Новгорода и Бора, проходит 250 миллионов кубических метров сточных вод. За последние пять лет была проведена модернизация отдельных сооружений, например, аэротенков с заменой системы подачи активного ила, цеха механического обезвоживания осадка, хлораторной, а также химико-бактериологической лаборатории.

Однако значительно улучшить качество очистки сточных вод, сбрасываемых в Волгу, и снизить выбросы в атмосферный воздух до минимума поможет только полная реконструкция в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Она затронет все сооружения станции на всех этапах очистки. Будет проведена замена сооружений по удалению мусора из сточных вод, модернизация блока песколовок, капитальный ремонт отстойников с заменой илоскребов и внедрением на части из них технологии ацидофикации, модернизация второй очереди аэротенков с внедрением системы нитри- денитрификации и рецикла иловой смеси из конца в начало, замена технологии хлорирования ультрафиолетом. Кроме того, проектом предусмотрено строительство нового цеха механического обезвоживания и сушки осадка, насосных станций, электротехнических сооружений, установок очистки воздуха, сливной станции, поста автоматического контроля воды и т.д., что позволит обеспечивать соблюдение современных норм очистки сточных вод.

- Основная задача – развернуть строительно-монтажные работы таким образом, чтобы не прерывать работу станции аэрации, - подчеркивает генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков. – Для этого мы будем постепенно выводить отдельные сооружения из технологического процесса без потери качества очистки стоков. Проект сложный, но я уверен, квалификация наших специалистов поможет выстроить его реализацию должным образом. От работы Нижегородской станции аэрации напрямую зависит экологическая обстановка в нашем регионе, и наша прямая задача приложить максимум усилий для ее улучшения.

Справка:

Нижегородская станция аэрации – сооружения, проводящие очистку хозяйственно-бытовых стоков Нижнего Новгорода и Бора. Очистка стоков проводится в несколько этапов, включающих механическую очистку, отстаивание, биологическую переработку с помощью полезных бактерий и обеззараживание. Очищенная вода поступает в Волгу, тем самым замыкая городскую экологическую цепочку круговорота питьевой воды.