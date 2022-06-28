Спортивные граффити украсят фасады девятиэтажек на улице Пермякова

К 90-летию Автозаводского района на девятиэтажках на улице Пермякова планируется сделать граффити с изображением футболиста и хоккеиста. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- В этом году администрация района решила «украсить» фасады домов, выходящих на благоустроенную территорию масштабными граффити, - рассказал глава города. - Думаю, смотреть на такую красоту, будет приятно не только спортсменам, но и всем нижегородцам.

Глава города напомнил, что в прошлом году была благоустроена территория вдоль озера по улице Пермякова. Здесь были установлены спортивные площадки и проложены велодорожки.

- За все это проголосовали сами жители, - отметил Юрий Шалабаев. - Теперь здесь настоящий спортивный уголок, который очень нравится автозаводцам.