Игорь Маковский поздравил «Россети Центр и Приволжье» с 15-летним юбилеем.

28 июня 2022 года ПАО «Россети Центр и Приволжье» исполняется 15 лет! Компания является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.

Сегодня ПАО «Россети Центр и Приволжье» – это 21,5 тысяч сотрудников в 9-ти филиалах, территория ответственности которых составляет 408 тыс. км с населением 12,6 млн человек.

Масштабное сетевое хозяйство компании – это 294 тысячи км воздушных и кабельных линий электропередачи, свыше 1,5 тысяч подстанций 35-220 кВ, около 70 тысяч трансформаторных подстанций 6-35/0,4 кВ и распределительных пунктов 6-10 кВ, общей мощность 46 тысяч МВА.

По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского во всех филиалах прошли праздничные мероприятия.

«Поздравляю коллектив «Россети Центр и Приволжье» с еще одним годом успешной работы! Профессионализм и преданность своему делу всегда отличали энергетиков, являясь залогом надежного и качественного энергоснабжения региональных потребителей, развития новых сфер деятельности, успешного внедрения инновационных технологий. Желаю сотрудникам компании высоких производственных результатов, дальнейших успехов и достижений», – подчеркнул глава энергокомпаний.