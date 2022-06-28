53% нижегородцев оказались довольны работой общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Таковы данные опроса, проведенного Институтом проблем социального управления.

- Положительно работу общественного транспорта оценили 21,3% нижегородцев, - говорится в сообщении. – Еще 31,7% оценили работу общественного транспорта скорее положительно.

Как показали результаты опроса, 35,5% жителей Нижнего Новгорода дали негативную оценку работы общественного транспорта. Среди жителей Нижегородской области их доля составила 13,3%. При этом каждый пятый из опрошенных не определился с ответом.

- Опрос показал, что нижегородцы «охладели» к услугам частных перевозчиков, - отметил директор Института проблем социального управления Максим Лубяной. - Если в предыдущие годы примерно четверть опрошенных считали, что частников на дорогах должно быть больше, то сейчас так думают только 6,5%.