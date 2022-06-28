Проект многоэтажки у метромоста представили на Архсовете в Нижнем Новгороде. ФОТО: Министерство градостроительной деятельности.

Вариант объемно-планировочного решения многоквартирного дома с подземной парковкой у метромоста представили на прошедшем 9 июня заседании Архитектурного совета Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте регионального министерства градостроительной деятельности.

- Речь идет о многоквартирном жилом доме в границах улиц Ереванская и Дальняя в Нижегородском районе Нижнего Новгорода, - говорится в документах. – По итогам заседания решено одобрить этот вариант и рекомендовать его для дальнейшей работы.

При этом данный вариант планировки должен быть доработан в соответствии с прозвучавшими на Архитектурном совете замечаниями. Также должны быть проработаны визуальные точки объекта с учетом перспективной застройки IT-кампуса.