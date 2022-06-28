Игорь Маковский: мы продолжаем активно развивать направление дополнительных услуг и сервисов, актуальных для региональных потребителей.

27 июня генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание. Одним из вопросов стало выполнение стратегических целей Обществ по направлению дополнительных услуг и сервисов.

Руководитель энергокомпаний подчеркнул, что в рамках оказания услуги по сопровождению технологического присоединения Обществами достигнуты высокие результаты. Филиалы «Россети Центр» за первые 5 месяцев 2022 года подошли к отметке в 45 процентов, «Россети Центр и Приволжье» – превысили 34 процента охвата рынка по данной услуге.

Отмечалось, что данные показатели станут основой выполнения задач по повышению нетарифной выручки компаний в текущем году.

«Помимо такой задачи, как сопровождение технологического присоединения, в рамках оказания дополнительных услуг энергетики имеют огромный опыт в реализации крупномасштабных проектов по модернизации и строительству сетей уличного и дорожного освещения, по архитектурной подсветке зданий и памятников культуры, праздничного украшения городов. Их реализация повышает безопасность и качество жизни жителей регионов, улучшает настроение, привлекает туристов», – отметил Игорь Маковский.