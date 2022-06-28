Здание «Красных казарм» продают в Нижнем Новгороде за 980 миллионов рублей. ФОТО: Авито

В Нижнем Новгороде выставили на продажу одно из зданий «Красных казарм» на Нижневолжской набережной. Соответствующее объявление было размещено на сайте Авито.

По данным собственника, сейчас в здании проводятся реставрационные работы. Однако они уже вышли на финишную прямую.

- Из здания вывезен весь мусор, демонтированы все перегородки, снят старый штукатурный слой и проведены другие мероприятия по реконструкции объекта с капремонтом всех повреждений конструкций здания, - говорится в сообщении. – Также в здании произведена замена межэтажных перекрытий 3-го этажа и мансарды. Заменены стропила, кровля, окна и отремонтирован фасад здания.

Как говорится в объявлении, в настоящее время уже разработан проект четырехзвездной гостиницы в этом здании. Однако возможна и его реконструкция под бизнес-центр или апартаменты. Стоимость здания собственник оценил в 980 миллионов рублей.