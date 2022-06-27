Новый микрорайон планируется построить в Автозаводском районе

Новый микрорайон из 16 многоэтажных домов планируется построить в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на региональный Минград.

Известно, что строительство предполагается в границах улиц Лескова, Янки Купалы, Южного шоссе и улицы Булавина, где на данный момент расположены около 30 жилых домов, которые хотели снести ещё до ЧМ-2018.

Застройщиком выступает ООО СЗ "АГК". Авторы проекта – ООО "ПК "ГорПроект" – представили его на суде Архитектурного совета 9 июня.

Согласно графическим материалам, 16 многоэтажных домов планируется возвести вдоль улиц Афанасьева и Янки Купалы. Возле них рассматривается организация парковочных мест и строительство пары малоэтажных зданий.

Проект был одобрен специалистами Архитектурного совета в качестве основы к мастер-плану.