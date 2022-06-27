Нижегородцы заметили нудистку на берегу озера Щелоковского хутора

Некоторые нижегородцы оказались недовольны появлением нудистки на берегу 3 озера Щелоковского хутора вчера, 26 июня. Об этом некоторые из них сообщили в социальных сетях.

– Загорает женщина, полностью голая, с раздвинутыми ногами, мимо проходят люди с детьми! Стыдоба, – пишет автор публикации.

Мнения жителей города, судя по комментариям, разделились.

– Нормы поведения должны быть, как минимум. У нас есть пляж для нудистов, пусть идут туда, кому хочется своими голыми гениталиями трясти, – считает Ирина Б..

– Это нездоровое явление... Я бы вызвала полицию, чтобы убрали эту мадам с поля зрения, – добавила Ира Ф..

– Проходите мимо и не смотрите. Позагорать не дадут, – не согласилась Наталья Ф..

Большая часть комментаторов всё же отнеслась к новости о нудистах с юмором.