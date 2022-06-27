Заведующая дзержинским детсадом решила уволиться вслед за воспитателями

Заведующая детским садом № 103 в Дзержинске Нижегородской области также подала заявление на увольнение вслед за несколькими воспитателями того же учреждения. Об этом "КП – Нижний Новгород" сообщили в администрации города.

В ведомстве подчеркнули, что трое воспитателей из четырёх, подавших ранее заявления на увольнение, их отозвали. А четвёртый увольняется по личным причинам.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о грядущем увольнении сразу пяти воспитателей детского сада № 103. Причиной стало начисление стимулирующих выплат.

Сейчас в Дзержинске продолжается работа над перерасчётом стимулирующих выплат воспитателям детского сада № 103. На данный момент учреждение совместно с департаментом образования Дзержинска пересчитало выплаты на второе полугодие 2022 года. Их решено увеличить в полтора раза.