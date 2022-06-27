351 новую машину получат районные больницы Нижегородской области

351 новый автомобиль поступит в медучреждения Нижегородской области в течение этого года. Машины предназначены для нужд медицинских учреждений, численность прикрепленного населения которых насчитывает не менее 50 тысяч человек. Транспорт общей стоимостью 230 миллионов рублей закупят в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" на средства федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

– Новые автомобили получат 44 ЦРБ, в том числе Ардатовская, Балахнинская, Большеболдинская, Большемурашкинская, Варнавинская, Уразовская, Первомайская, Спасская и другие, – пояснил глава нижегородского Минздрава Давид Мелик-Гусейнов. – Все автомобили забрендированы – на них изображён особый логотип и надпись "Служба здоровья".

Полученные легковые автомобили "Лада Гранта" помогут медперсоналу добираться в отдалённые населённые пункты и транспортировать медикаменты. Медики отмечают, что служебные автомобили позволяют за день объехать около десятка сел.