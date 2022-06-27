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Общество27 июня 2022 12:35

Нижегородцы смогут сдать электронику и бытовую технику на переработку 3 июля

Участники акции получат вкусные подарки
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Нижегородцы смогут сдать сломанную электронику или бытовую технику на переработку в следующее воскресенье, 3 июля. Об этом сообщили организаторы акции "ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОР" "Нижний Новгород – экологическая столица" в своей официальной группе ВКонтакте.

Сбор техники на переработку пройдёт с 17:00 до 19:00 в шести точках Нижнего Новгорода:

- Парковка ТЦ Седьмое Небо (напротив вывески H&M);

- Парковка ТЦ МЕГА (рядом с экостанцией);

- Парковка ТРК НЕБО (уличная, со стороны Шаурмы);

- Парковка ТРЦ Жар-Птица (со стороны площади Советской);

- Автозаводский парк (парковка у центрального входа);

- Сормовский парк (парковка у центрального входа).

Отмечено, что участники акции могут также сдать старые детские пластиковые игрушки. А в качестве бонуса нижегородцы получат: баночки варенья от ТД Абрико и лимонад в подарок. Чтобы получить лимонад потребуется оформление заказа в Vibe Poke.