Нижегородцы смогут доехать до Сокольского на "Валдаях" с 1 июля

Жители Нижнего Новгорода смогут отправиться в посёлок Сокольское Нижегородской области на судах на подводных крыльях "Валдай 45Р" с 1 июля 2022 года. "Валдаи", следующие по маршруту до Юрьевца, будут делать остановку в Сокольском. Об этом сообщили в ООО "Судоходная компания "Водолёт".

Известно, что из Нижнего Новгорода "Валдай" отправится в 08:00, затем сделает остановку в Чкаловске в 10:30, в 11:45 – остановку в Сокольском, а в Юрьевец прибудет в 12:20.

В обратном направлении: из Юрьевца "Валдай" отправится в 13:35, в Сокольском будет в 13:55, в Чкаловске – 15:10 и в Нижнем Новгороде – в 18:05.

– На всех промежуточных станциях продолжительность стоянки составит 15 минут, – пояснили в компании "Водолёт". – Так как маршрут является регулярным, пассажиры могут приобрести билет как на весь путь следования, так и на отрезок между любыми двумя остановками.