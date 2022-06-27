Парковку запретят на улице Свободы в Нижнем Новгороде с 18 июля

Парковку запретят на улице Свободы с 18 июля. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Остановку и парковку транспортных средств запретят на участке улицы Свободы в Нижнем Новгороде с 18 июля. Речь идёт о территории у дома №1. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой предстоящих изменений движения.

– Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта, – пояснили в ведомстве.

Также отмечено, что специалисты рекомендуют нижегородским автомобилистам заблаговременно ознакомиться с условиями парковки на указанном участке и следовать указаниям дорожных знаков.