Глава Дзержинска Иван Носков встретился с представителями молодежных объединений города

Накануне Дня молодежи глава города Дзержинска Иван Носков встретился со студентами, лидерами и активистами городских молодежных организаций и объединений. Встреча прошла на одной из площадок фестиваля «Город молодежи», который в этом году впервые проходил в Центральном парке культуры и отдыха.

Во время встречи ребята задали главе города интересующие вопросы, обсудили уже проделанную в 2022 году работу и планы развития города к его 100-летию.

«Заметил, что с каждым разом тематика вопросов меняется: если раньше много спрашивали о личном, то сейчас большинство вопросов касаются развития города, его будущего. Ребята в курсе происходящего и активно интересуются планами. Тем не менее, в дальнейшем хотел бы видеть от молодежи такие инициативы, которое затрагивали бы интересы одного двора, микрорайона или конкретного молодежного объединения – велосипедистов, роллеров, молодых музыкантов, спортсменов, волонтеров и т.п. Вам же лучше знать, что необходимо сделать в каждом конкретном районе, что будет интересно, куда бы вы хотели пойти и чему научиться. А вообще, молодежи в городе много, она активная, веселая, творческая, любознательная. Я думаю, сотрудничество молодежного задора и жизненного опыта даст на выходе хороший результат!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Одним из вопросов, которые ребята обсудили с главой города, стало развитие в Дзержинске культуры граффити. По словам главы Молодежной администрации Ильи Власенкова, у ребят уже есть проект, который они хотели бы реализовать при поддержке администрации города.

«Мы хотим изменить мнение людей и показать, что граффити – это не всегда вандализм, а самое настоящее искусство. В этом году планируем оформить стену бассейна спортивной школы «Заря». Еще одна идея – нанесение тайм-лайна с историей города и России на стену вдоль Свято-Тихоновского проезда, – поделился он. – Всегда советуемся со старшими коллегами из администрации города, с главой Дзержинска Иваном Николаевичем и, конечно, надеемся на поддержку наших идей и в этот раз. Тем более опыт оформления городских пространств граффити у нас уже есть».

Также во время встречи ребята поговорили с главой города о программе подготовки Дзержинска к празднованию 100-летия «Дзержинск-100». По словам Ивана Носкова, большое внимание в ней уделяется именно молодежи и детям: это и строительство ФОКа по адаптивным видам спорта, нового бассейна и лыжероллерной трассы, и реконструкция молодежного центра «Спутник», и строительство новых детских садов и школ. Другой вопрос, заданный одним из дзержинских студентов, коснулся присвоения Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести». Как рассказал Иван Носков, далее в городе планируется установка памятной стелы «Город трудовой доблести» на Узловой площади и ее благоустройство, а также выпуск почтовой марки с изображением Дзержинска в 2024 году.

В рамках фестиваля глава города Иван Носков наградил представителей молодежи, активно проявивших себя в течение полугода, а также волонтеров, принимавших участие в летних высадках деревьев и растений на улицах города и работавших на площадках голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».